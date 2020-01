Ultime Notizie Roma del 22-01-2020 ore 11:10 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione studio Roberta Frascarelli Di Maio è stato tirato per la giacchetta Dunque aspettiamo che assuma lui un’iniziativa lo dice il premier Giuseppe Conte microfoni di non stop news RTL se fosse una sua decisione lo rispetterò anche se mi dispiacerà sul piano personale spiega di nuovo via Rossa della stessa famiglia della salsa può votare e propagarsi più facilmente lo riferiscono le autorità cinesi il nuovo coronavirus ha fatto altre vittime in Cina i casi accertati in tutto il paese hanno superato i 400 e le vittime sono aumentate da 6 a 9 lo ha detto il vice ministro della commissione nazionale per la salute livin’ in una conferenza stampa Luca una ragazza di 14 anni è morta la notte scorsa in un incendio in un’abitazione in provincia di Lucca l’incidente secondo le primeazioni dei Vigili del Fuoco è ... romadailynews

RedazioneDedalo : Enna - Operazione “il piazzale”: 9 arresti per furto di carburante - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 22-01-2020 ore 11:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - AnnaMariaCastel : RT @simo6608: @PatriziaRametta Bibbiano, lo scandalo si allarga: cresce il numero di affidi sotto indagine -