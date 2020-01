Tragedia in Canada, pista ghiacciata cede: un morto e cinque dispersi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La superficie di una pista ghiacciata ha ceduto in Canada mentre un gruppo di turisti stava facendo un’escursione. Morta la guida. MONTREAL (Canada) – Tragedia nella serata di martedì 21 gennaio 2020. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, la superficie di una pista ghiacciata ha ceduto in Canada al passaggio di un gruppo di turisti. Per la guida non c’è stato niente da fare mentre cinque persone risultano dispersi. Tre persone sono riusciti a salvarsi e a chiamare i soccorsi. Le ricerche continuano ma ancora non si hanno notizie dei cittadini di origine francesi. Le speranze di trovarli in vita sono molto basse ma i soccorritori proseguono il loro lavoro. cede pista ghiacciata in Canada: un morto e cinque dispersi Doveva essere un’escursione per vedere la bellezza del Quebec ma purtroppo la ‘gita’ si è trasformata in Tragedia. ... newsmondo

