Tina Cipollari | chi è | figli | dieta | peso | fidanzato | Instagram

Chi è Tina Cipollari? Impariamo a conoscere meglio l'opinionista che appassiona col suo modo di fare eccentrico e provocatorio il pubblico del pomeriggio di Canale 5. Nata a Viterbo il 14 novembre del 1965, Tina Cipollari compirà nel 2020 55 anni. Nel 2020 festeggia i 20 anni di carriera televisiva: è nel 2000, infatti, che esordisce nel piccolo schermo come corteggiatrice di Roberto Mantoni ad Uomini e Donne, diventando poi a sua volta tronista.Entrata nell'immaginario collettivo televisivo italiano come la "vamp" per antonomasia, Tina Cipollari desta da sempre l'interesse del pubblico per i suoi abiti ed accessori eccentrici. Boa, perle, paillette e glitter contraddistinguono il suo look da vera diva, da sfoggiare nelle puntate del dating show (in cui poi partecipa come opinionista) e nelle altre trasmissioni a cui prende parte, come Buona domenica. Nel 2002 tenta la carriera ...

