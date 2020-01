Tencent intende acquisire la piena proprietà di Funcom (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tencent ha annunciato un'offerta in contanti volontaria per acquisire tutte le quote dello sviluppatore di giochi norvegese Funcom. Tencent, una delle principali società informatiche è azionista di molti importanti sviluppatori di giochi, come Riot Games, Epic, Supercell, Ubisoft, Paradox e Frontier. La società possiede già quasi il 29% delle azioni di Funcom e le notizie sull'acquisizione prevista sono accolte con entusiasmo dal CEO di Funcom, Rui Casais."Finora abbiamo avuto un ottimo rapporto con Tencent come il nostro maggiore azionista e siamo entusiasti di questa opportunità", afferma il CEO di Funcom Rui Casais. "Continueremo a sviluppare fantastici giochi a cui parteciperanno persone di tutto il mondo e crediamo che il supporto di Tencent porterà Funcom al livello successivo". Funcom è una società quotata alla borsa di Oslo e Tencent cercherà di acquisire azioni direttamente da ... eurogamer

