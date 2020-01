Siena: sorpasso choc in curva. Patente ritirata e 300 euro di multa (Di mercoledì 22 gennaio 2020) E’ accaduto a San Gimignano: quando l'uomo, un 33enne di Empoli ma residente a Certaldo, era alla guida di una FIAT sulla SR 429 della Valdelsa. Aveva evidentemente fretta e, in prossimità di un tornante, non ci ha pensato due volte a effettuare quella manovra scellerata, peraltro a velocità sostenuta, convinto che su quell’arteria secondaria non sarebbe incappato in controlli firenzepost

