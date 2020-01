Serena Enardu, Nuove Rivelazioni su Pago, Temptation Island ed il Tentatore Alessandro! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Serena Enardu è un fiume in piena e continua a parlare di Pago. L’ex tronista fa delle Rivelazioni sull’uomo e spiega anche cosa è successo realmente a Temptation Island con il Tentatore Alessandro e soprattutto confessa quali sono i suoi attuali sentimenti per il cantautore. Ecco cosa ha dichiarato. Serena Enardu è un fiume in piena e in una serie di storie su Instagram si abbandona a delle confidenze e Rivelazioni non solo sul suo ex Pago ma anche su Temptation Island ed il Tentatore Alessandro. Dopo il suo confronto con il cantautore avvenuto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip dove l’uomo è uno dei concorrenti, la Enardu ha dichiarato che entrambi sono molto cambiati, e che il cambiamento è sinonimo di intelligenza e di essere persone libere ed evolute. L’ex tronista nelle sue storie ha parlato anche di Temptation Island, il reality che ha ... gossipnews.tv

