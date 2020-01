Samantha De Grenet piange a Vieni da me: nel 2018 è stata male ed è stata operata (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Samantha De Grenet non riesce a trattenere le lacrime ospite nel salotto di Vieni da me. Di fronte alla padrona di casa, Caterina Balivo, scoppia a piangere ricordando quanto è stata male due anni fa. Nel 2018 ha anche dovuto sottoporsi a un’operazione chirurgica per combattere una malattia che le era stata diagnosticata. La showgirl non ha detto di quale malattia si trattasse, forse di un tumore. “Il 2018 non è stato un anno facilissimo. Solo le persone a me vicine sanno cosa ho passato. Non ne ho mai parlato ancora, perché per affrontare un certo tipo di argomento bisogna essere pronte, forti e bisogna mandare un bel messaggio, non uno di debolezza o fallimento. Non ho ancora fatto outing diciamo”. Una confessione forte, la sua. Un momento davvero delicato che ha scelto di tenerlo ... bigodino

