Ruotolo si presenta: “Darò voce a chi non ne ha” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nella giornata di oggi si è tenuta a Napoli la presentazione di Sandro Ruotolo come candidato per le suppletive al Senato in Campania. La conferenza si è svolta presso la Domus Ars di via Santa Chiara. Tramite i canali social il giornalista napoletano ha espresso con un lungo post la sua decisione di entrare in politica. Ruotolo rientrerà in un’ampia coalizione per il centro sinistra. “Ebbene sì – racconta il candidato su Facebook – cara comunità virtuale. Non vi ho mai nascosto il mio amore per Napoli dove in questi anni ho alternato l’impegno professionale a quello civile. E oggi società civile e centrosinistra allargato mi hanno chiesto di candidarmi per le elezioni suppletive nel collegio senatoriale di Napoli”. “Una sfida – continua Ruotolo – per combattere questa destra sovranista, razzista piena di odio e rancore. Ho sempre dato ... anteprima24

assmiriammafai : ZINGARETTI SI DISPIACE DELLE? EVENTUALI DIMISSIONI DI DI MAIO DA CAPO POLITICO DEI 5S, POI PRESENTA INSIEME A DEMA(… - brunonanniclibe : Emiliano, De Magistris, Cuperlo, Ruotolo. Con queste anticaglie reazionarie si presenta il cosiddetto nuovo PD nel territorio. - summo_t : RT @mariamacina: Non solo Emiliano in Puglia. A Napoli il PD presenta Ruotolo non eletto con RC di Ingroia e Cuperlo a Roma. Ve la cercate! -