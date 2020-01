Organizza il suo matrimonio nei minimi dettagli, ma sull’altare riceve un biglietto dalla sua futura sposa con cui lei gli dice di amare un altro (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un ragazzo aveva Organizzato tutto per il giorno più bello della sua vita. Una bellissima cerimonia, un ricevimento in una villa antica e poi il viaggio di nozze in Polinesia. Solo che non aveva fatto i conti con i capricci della sua futura sposa. Il giorno del fatidico sì il ragazzo si è presentato puntualissimo in chiesa in attesa dell’arrivo della sposa. Ma all’improvviso a Riccardo R. di 32 anni di Roma, mentre era sull’altare è arrivato un biglietto. Nel biglietto era stato scritto dalla sua futura moglie con cui lo avvisava che non voleva più sposarsi perché innamorata perdutamente di un altro. Un danno enorme per il ragazzo che non solo aveva pagato sala, cerimonia e viaggio di nozze ma aveva acquistato casa e l’aveva arredata nei minimi dettagli. Il ragazzo, sentitosi con il suo avvocato di fiducia, ha presentato ricorso al tribunale civile contro ... baritalianews

Professore Organizza festa di fine corso - i suoi ragazzi si ubriacano e lui fa un bel gesto : Un Professore universitario aveva organizza to una festa per festeggiare, con i suoi studenti ,la fine del corso . Purtroppo la festa non è andata come lui si aspettava ma i ragazzi hanno alzato troppo il gomito disturbando pesantemente tutto il vicinato: cantavano, gridavano e facevano un baccano insostenibile. Allora il Professore ha scritto una lettera di scusa ad ogni vicino. Il testo dice così: “Mi è stato riferito che già ...

Venerdì 17 - perché questa data porta sfortuna? Piero Angela Organizza la Giornata anti-superstizione ma il suo sito è in down : È Venerdì 17: meglio stare in casa e non muoversi fino a domani. Il riflesso pavloviano nel paese di santi, poeti e iettatori, è d’obbligo. Ma perché sarebbero proprio il 17 e il Venerdì a porta re così tanta sfortuna? Intanto sappiamo che nel mondo anglosassone si cerca di toccar ferro Venerdì 13, mentre in quello latino-americano ci si perde in gesti apotropaici martedì 13. Quindi il 17 come numero sfortunato e il Venerdì accoppiato come giorno ...

Il Triggio ha Organizza to il suo Natale : alberi e luci nel rispetto dell’ambiente (VIDEO) : Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Il Natale non è solo l’esposizione delle luminarie in centro, gli alberi di e Babbo Natale pronto a fare le fotografie con tutti i bambini. C’è anche chi, invece, ha deciso di essere protagonista facendo tutto da solo, organizzandosi per addobbare nel migliore dei modi l’intero quartiere per renderlo vivo, almeno in questo periodo dell’anno. Si tratta del del Triggio , popolosa ...

Organizza la festa al suo bambino - gonfia i palloncini e rimane paralizzata : Una giovane donna di 24 anni, Olivia Golding, di Bristol, nel Regno Unito stava Organizza ndo la festa di compleanno al suo piccolo di tre anni e per questo ha pensato di gonfia re tanti palloncini colorati che allietassero l’ambiente. Mentre li gonfia va è accaduto qualcosa di grave e lei stessa racconta cosa: “Circa un mese fa stavo gonfia ndo dei palloncini e ho sentito come degli aghi sul collo e sulla schiena, poi ho percepito che il mio ...

Bambina sposa il suo infermiere - la mamma Organizza una splendida festa : Abby era una Bambina di 4 anni che si era ammalata di leucemia e per questa trascorreva tante giornate in ospedale. La piccola aveva il suo infermiere preferito, Matt Hickling,un bellissimo ragazzo dagli occhi azzurri che per lei era il suo principe azzurro. La Bambina adorava stare con lui e la mamma, sapendo di renderla felice aveva organizzato il loro matrimonio. Quel giorno Abby era stata tanto felice. Da quel giorno son passati ...

