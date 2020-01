Milano, bimba di un anno caduta dalla tromba delle scale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un altro terribile incidente è accaduto nella tarda mattinata di ieri, martedì ventuno gennaio, alla periferia di Milano, precisamente al consolato senegalese. La vittima è una bambina di un anno, che è caduta dalle scale, mentre era in braccio a sua madre. E’ ricoverata in terapia intensiva. Una vicenda terribile, che ha sconvolto tutte le persone che la conoscono, ma soprattutto quelli che erano presenti al momento dell’incidente e che non hanno potuto fare nulla per evitarlo. Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la piccola del Senegal, era con la madre e con lo zio al consolato, avevano appena finito di parlare in un ufficio. Stavano per andare via, quando la giovane donna, che aveva in braccio la bimba, doveva allacciarsi le scarpe, prima di scendere le scale e poter uscire. E’ proprio in quel momento che ha allentato la presa e la ... bigodino

