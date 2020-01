Make up made in Poggiomarino per le influencer che promuovono i marchi napoletani a Tokyo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) C’è anche Poggiomarino nella missione di internazionalizzazione di imprese condotta a Tokyo in questi giorni da tre brand dell’area metropolitana di Napoli con modelle supervip da milioni di follower sui social. Il Make up delle influencer più cliccate del momento, Zoe Cristofoli, Eleonora Rocchini, Virginia Stablum e Martina Chiella, per lo shooting fotografico per la promozione di borse, occhiali, linee di abbigliamento e di cosmetici distribuiti da prestigiosi marchi napoletani è stato infatti affidato a lei, Elisa Miranda, Make up artist poggiomarinese sbarcata nella capitale nipponica con la sua start up, la Liset Nails & Make Up. Il programma della missione dei tre brand all’ombra del Vesuvio che stanno puntando i mercati asiatici, Mastro Geppetto Vintage e Poliottica di Torre del Greco e, per l’appunto, Liset Nails&Makeup di Poggiomarino, ha previsto – oltre ad una ... ildenaro

s_dandona : @Mandy_Chandel @Being_Vinita Bhai Vivo , Oppo , realme are now all made in India it's in Noida , they come under Make in India initiative ?? -