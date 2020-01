Libero: non è il miglior Napoli possibile, ma inizia ad essere il Napoli di Gattuso (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Una partita più che intensa quella tra Napoli e Lazio per il passaggio del turno in Coppa Italia, scrive Claudio Savelli su Libero. Complici anche gli episodi che si sono susseguiti in campo in pochi minuti, “finalmente si gioca e non ci si addormenta”. Al San Paolo si affrontavano “una squadra all’ultima spiaggia e una al massimo della fiducia”. Il Napoli di Gattuso aveva necessità di redimersi, altrimenti sarebbe stata la fine definitiva della stagione. Scrive Savelli: “C’è stata nei ragazzi di Gattuso un’intensità mai vista che ha spinto in secondo piani i molti errori tecnici e di posizione. La disponibilità con cui Insigne ha giocato e cercato una relazione con il pubblico è un segnale importante, figlio del lavoro di Gattuso, che non è solo tattico”. La Lazio non ha giocato male ma deve fare i conti con un panchina corta, che le permette di ... ilnapolista

