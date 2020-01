La Tunisia chiede le scuse ufficiali di Salvini per il blitz al citofono: “Azione vergognosa” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sami Ben Abdelaali, parlando a nome del Parlamento tunisino, ha chiesto le scuse ufficiali di Matteo Salvini nei confronti della famiglia a cui il leader della Lega ha deciso ieri sera di suonare al citofono: "In Tunisia quest'azione vergognosa di Salvini ha scatenato una grande protesta. Salvini capisca che queste azioni per ottenere qualche voto in più non sono più di moda, i rapporti internazionali fra Italia e Tunisia vanno bel al di sopra dei suoi incitamenti discriminatori". fanpage

La7tv : #ottoemezzo Luciana Lamorgese risponde a @matteosalvinimi: 'I porti non sono mai stati chiusi, gli sbarchi aumentat… - ManconiMita : La Tunisia chiede le scuse , ribatteranno che ci sono tunisini in carcere e che delinquono, rilanceremo con un vide… - misspassinella1 : RT @elhoussileila: “Siamo sbalorditi, la Tunisia non merita un trattamento del genere'. A nome del Parlamento tunisino, il deputato Sami Be… -