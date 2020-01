Dimissioni Di Maio, il messaggio di Chiara Appendino: “Grazie Luigi” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) A poche ore dalle Dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del M5s arriva il messaggio della sindaca di Torino Chiara Appendino, che ringrazia il ministro degli Esteri per il lavoro svolto in questi anni sia al governo del Pese che alla guida del Movimento. La prima cittadina torinese ha voluto sottolineare perché secondo lei Luigi Di Maio abbia rappresentato il simbolo di una rivoluzione culturale portata avanti dal M5s durante i due esecutivi guidati da Giuseppe Conte. Dimissioni Di Maio, parla Appendino Nella sua lettera aperta di Luigi Di Maio Chiara Appendino ricorda gli esordi politici dell’ormai ex leader del M5s, da quando nel lontano 2013 venne eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati: “I fatti sono che tu, a 26 anni, con tutti gli errori che si possono fare a quell’età, sei diventato il punto di riferimento obbligato di un movimento destinato a ... notizie

BarillariM5S : Le dimissioni di Di Maio non bastano. ABBANDONIAMO IL PD PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI! - Giorgiolaporta : E' fuga dalla nave che affonda dopo le #dimissioni di #DiMaio dal #M5S. Non c'è più il freno alle fuoriuscite. Ora… - c_appendino : Qualche minuto fa, Luigi #DiMaio ha rassegnato le dimissioni da capo politico del @Mov5Stelle In queste poche paro… -