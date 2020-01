Di Maio si dimette da capo politico dei 5 Stelle: ecco i possibili successori (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Di Maio si dimette da capo politico dei 5 Stelle: ecco i possibili successori Si tratterebbe ancora di poche ore, ma in mattinata dovrebbe arrivare l’ufficialità di una notizia che circola ormai da due giorni e che sta facendo tremare i palazzi di governo: le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico dei 5 Stelle. La voce ha iniziato a circolare con insistenza dal pomeriggio di ieri. La decisione dovrebbe essere annunciata in un vertice con lo stato maggiore pentastellato convocato alle ore 10 di oggi a Palazzo Chigi. Alla base della decisione di Di Maio ci sarebbero la crisi di consenso nel Movimento, i continui attacchi sulla debolezza della sua leadership ricevuti dai dissidenti negli ultimi mesi, ma anche la probabile debacle alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria di domenica 26 gennaio. “Resto alla Farnesina, ma è il momento di un passo indietro dal partito. ... tpi

Susannagr17 : Di Maio, oggi il passo indietro: si dimette da capo politico M5S. Altri due deputati via - ciampaglia60 : Ma davvero Di Maio si dimette o è una bufala ???? - MassimoAllievi : RT @VivianaP1511: Di Maio verso la rinuncia. Di Maio si dimette da capo politico dei 5S. Oggi pomeriggio dovrebbe annunciare ufficialmente… -