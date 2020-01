Di Maio annuncia le dimissioni: “Arrivato il momento di rifondarsi, ma governo vada avanti. Mi fido di chi verrà dopo di me” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Applausi. Molto passato e altrettanto futuro. E messaggi chiari a chi, dall’interno del Movimento, ne ha minato la leadership. Luigi Di Maio sale sul palco del teatro Adriano di Roma poco prima delle 18. È emozionato, per la prima volta non va a braccio: legge il discorso “che ho iniziato a scrivere un mese fa”, confermando quindi i rumors del suo passo indietro trapelato ai primi di gennaio. Poi entra subito nel merito della questione, parlando del futuro del Movimento: “Il mio lavoro è iniziato un anno fa, dopo la delusione delle elezioni in Abruzzo e ora posso dire che è finito: da oggi parte l’avvicinamento agli stati generali. Oggi si chiude un’era e per questo ho deciso di leggere questo discorso che ho iniziato a scrivere un mese fa”. Dopo aver ricordato la sua esperienza appena arrivato a Roma nel 2013 da neo deputato, Luigi Di Maio ha ... ilfattoquotidiano

