Dario Argento lavora a una nuova serie tv thriller-horror (questa volta per davvero?) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dario Argento sarà regista e showrunner di una nuova serie tv prodotta da Iervolino Entertainment La Iervolino Entertainment ha annunciato un accordo con Dario Argento per l’avvio di una nuova serie tv thriller con sfumature horror. E chissà che questa sia la volta buona. Lo scorso ottobre BIM e Publispei hanno infatti annunciato Longinus sempre con il grande maestro dell’horror regista di Profondo Rosso e Uccello dalle piume di cristallo, ma dopo quell’annuncio si sono un po’ perse le tracce di questa serie. Questo nuovo progetto annunciato arriverà dopo l’altro? l’altro è sospeso? ci ritroveremo con un anno di produzioni horror-thriller di Dario Argento? Longinus è un thriller sospeso tra il reale e il soprannaturale, in cui si susseguiranno misteriosi omicidi, suspence e disvelamenti, elementi esoterici e antichi enigmi, tra le Alpi francesi di ... dituttounpop

