Verona dà la cittadinanza onoraria a Liliana Segre ma lei non ci sta: “Avete intitolato una via ad Almirante” (Di martedì 21 gennaio 2020) Verona dà la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e intitola una strada ad Almirante Il Comune di Verona diviso tra due provvedimenti incompatibili: da un lato il rilascio della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, dall’altro la delibera per l’intitolazione di una vita a Giorgio Almirante. Il gesto della giunta guidata dal centrodestra di Federico Sboarina aveva incontrato il favore di molti cittadini con un applauso unanime alla decisione della città di Verona di concedere la cittadinanza a Liliana Segre. Il problema è rappresentato dal fatto che, nello stesso giorno dell’approvazione del consiglio – ovvero il 16 gennaio scorso – la maggioranza ha depositato la delibera per l’intitolazione di via Almirante. Nello stesso giorno dunque si intitolava una strada cittadina al fondatore del Movimento sociale italiano, Giorgio Almirante. “Si ... tpi

HuffPostItalia : Verona intitola una via ad Almirante. Segre: 'Incompatibile con la cittadinanza onoraria a me' - Adnkronos : #Segre: 'Via per Almirante a #Verona incompatibile con mia cittadinanza onoraria' - Luca80093108 : RT @LaPrimaManina: Verona, ricorso al prefetto contro l'intitolazione di una strada ad Almirante da parte del Comune, medaglia d'oro per la… -