Università, in Italia si fa carriera con le pubblicazioni su riviste “bufalare”? «Il rischio è reale» – L’intervista (Di martedì 21 gennaio 2020) Nel 2010 Jeffrey Beall, bibliotecario dell’Università di Colorado Denver, prende una decisione inedita: dopo anni di email insistenti e piene di errori grammaticali che lo sollecitano a collaborare con sedicenti riviste accademiche, decide di passarle a setaccio, catalogarle e, da disciplinato bibliotecario qual è, di pubblicare una lista di tutte quelle che lui definisce “riviste predatorie”. Sceglie di chiamarle così perché pubblicano articoli senza alcun controllo accademico, perseguendo il proprio interesse a discapito della qualità della ricerca. Nel farlo approfittano dell’ingenuità di ricercatori poco esperti e della loro fame di pubblicazioni, come anche della vanità e della leggerezza di accademici senza scrupoli, offrendo loro collaborazioni apparentemente di prestigio che però, una volta smascherate, rischiano di avere tutt’altro effetto. In molti non ... open.online

