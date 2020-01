Un uomo gira nudo per strada. ​Poi aggredisce a calci i militari (Di martedì 21 gennaio 2020) Bartolo Dall'Orto Un uomo nudo avvistato a Trapani e Erice. Intervengono i carabinieri, lui li aggredisce. I video diventano virali Un uomo nudo avanza verso la gazzella dei carabinieri. Sembra inoffensivo. Poi appena il primo militare è a tiro, gli sferra un calcio e inizia la violenta aggressione. Sullo sfondo le persone assistono attonite a quanto sta accadendo. Secondo fonti della polizia, i fatti sarebbero avvenuti a Erice nel Trapanese. Due video, che ci arrivano da fonti di polizia, mostrano gli istanti della colluttazione In un primo (guarda) si vede l'uomo avvicinarsi ai militari. In un secondo (guarda) la scena viene ripresa da un secondo punto di vista. L'uomo nudo colpisce ripetutamente un carabiniere, che cerca di fermarlo e di difendersi. Secondo quanto riferisce il sito locale Trapanisì, il signore era già stato avvistato come mamma l'ha fatto stamattina ... ilgiornale

