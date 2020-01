Stati uniti - Trump torna a minacciare dazi sulle auto europee (Di martedì 21 gennaio 2020) Il presidente degli Stati uniti, Donald Trump, non ha abbandonato l'idea di imporre dazi doganali sulle autovetture prodotte in Europa. Dopo un lungo periodo di silenzio sul tema, l'inquilino della Casa Bianca è infatti tornato a parlare della questione delle tariffe sulle importazioni, sottolineando di avere "serie intenzioni" in materia: "Gli europei sanno che imporrò delle tariffe se non accetteranno un accordo equo", ha affermato Trump in un'intervista concessa al Wall Street Journal a margine del World Economic Forum di Davos. Al momento, però, non c'è un termine ultimo: "Sanno qual è la scadenza", ha avvertito l'ex tycoon, intenzionato a svelare i suoi progetti in materia nel giro di poco tempo. Minacce reciproche. La questione del possibile aumento delle tariffe doganali statunitensi, fortemente temuto dal settore automobilistico tedesco per le ... quattroruote

