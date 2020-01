San Basilio, pusher della ‘ndrangheta aveva il terrore di prendere un giorno di riposo al mare (Di martedì 21 gennaio 2020) Dopo aver lavorato sette giorni su sette per due settimane, uno dei pusher arrestati ieri decide di prendersi un giorno di ferie per andare con la fidanzata al mare. Quando torna viene minacciato: "Dopo 14 giorni... la mia ragazza mi ha detto 'senti aho, ma un giorno me lo puoi dedicà, un giorno', arrivo qua e lo sai qual'è stata la risposta? Ar mare ci andiamo prima noi". fanpage

