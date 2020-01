Judo, Fabio Basile non può più sbagliare. Qualificazione a Tokyo 2020 in bilico, l’olimpionico deve cambiare marcia (Di martedì 21 gennaio 2020) Ricomincia tra tre giorni, venerdì 24 gennaio, la rincorsa di Fabio Basile alla Qualificazione olimpica verso Tokyo 2020 nella categoria -73 kg. L’olimpionico nativo di Rivoli è iscritto al Grand Prix di Tel Aviv, primo appuntamento stagionale del circuito maggiore di Judo, in cui andrà a caccia di un risultato di prestigio per risollevarsi dopo una brutta seconda metà di 2019 e, soprattutto, per mettere in cascina punti a dir poco fondamentali nel ranking a Cinque Cerchi. Il talentuoso 25enne piemontese non sale sul podio a livello internazionale dallo scorso 15 marzo con il fantastico secondo posto nel Grand Slam di Ekaterinburg, in Russia. Da quel momento in avanti Basile non è più riuscito ad arrivare al Final Block nei cinque tornei disputati anche a causa di un infortunio al gomito rimediato durante gli Europei di Minsk che ne ha condizionato le prestazioni specialmente al ... oasport

