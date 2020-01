In 30 contro uno picchiano un ragazzino dopo una festa: identificati gli autori del pestaggio (Di martedì 21 gennaio 2020) Un ragazzo è stato aggredito e picchiato da un gruppo di 30 suoi coetanei, tutti minorenni e di età compresa tra i 13 e i 17 anni. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 17 gennaio in via Claterna, quartiere San Giovanni a Roma. Un ragazzo è stato aggredito e picchiato da un gruppo di 30 suoi coetanei, tutti minorenni e di età compresa tra i 13 e i 17 anni. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 17 gennaio in via Claterna, quartiere San Giovanni a Roma. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, due gruppi di ragazzi si sono dati appuntamento in strada per chiarire una lite scoppiata durante una festa di compleanno. Trenta da una parte, solo cinque dall’altra. Quattro sono scappati e l’ultimo, invece, è rimasto a parlare con gli altri, ma situazione è subito degenerata. E’ stato prima colpito con un pugno e poi, una volta a terra, è stato ... limemagazine.eu

