Il concorrente sardo lancia una maledizione a Paolo Bonolis: “Che il demonio ti impicchi” (Di martedì 21 gennaio 2020) Avanti un altro, il pastore sardo contro Paolo Bonolis Durante la puntata di Avanti un altro di domenica 19 gennaio, Paolo Bonolis è rimasto vittima di una “maledizione” da parte di un concorrente sardo. Tale Giovanni Cuglieri nel corso della puntata ha chiesto il permesso di recitare un augurio al conduttore sotto forma di poesia. L’augurio in realtà somiglia più a una maledizione, come hanno fatto notare sui social gli utenti sardi. I versi recitati dal concorrente sardo a Paolo Bonolis sono di una poesia di Sebastiano Moretti Pittanu. Cagliaripad.it ha fornito la sua traduzione: “Bestemmio ma non so bestemmiare perché Dio non mi ha dato questo destino. Ti scendano addosso tanti mali quanta sabbia c’è nel mare e a quante once pesa il terreno. Domani mattina il demonio ti metta la fune al collo per impiccarti. Ti pungano con un pungolo tanti minuti ... tpi

