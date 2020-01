Gf Vip, il bacio tra Ivan Gonzalez e Antonella Elia: il video (Di martedì 21 gennaio 2020) Qualche sera fa all’interno della casa del Gf Vip 4 si è tenuto un party a tema spagnolo per festeggiare il compleanno di Ivan Gonzalez. In quell’occasione il ragazzo è stato incitato dai suoi coinquilini a dare un bacio a tutte le donne. Così, tra uno scherzo e l’altro, l’ex tentatore che ammaliò Valeria Marina si è alzato da tavola ed è andato a dare un bacio ad Antonella Elia. Ma non si è trattato di un bacio casto su fronte o guancia, bensì di un vero bacio sulla bocca! Dopo il gesto del gieffino, l’ex valletta de “La ruota della fortuna” ha esclamato con evidente gioia “Viva la España”, suscitando sorrisi nei suoi compagni di avventura. Grande Fratello Vip: screzi e litigi Successivamente, durante la diretta del Gf Vip, i due si sono resi protagonisti della prova in cui dovevano indovinare quale alimento veniva loro riversato ... notizie

