De Laurentiis attacca Maradona: “È stato un male per Napoli” (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Nel mondo calcistico, il Napoli non ha vinto nulla. O meglio, sono stati vinti 2 scudetti grazie a Maradona, che tutti idolatrano, quando in realtà è stato un malus per questa città”. Queste le forti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, in occasione di un documentario realizzato dalla RedBull nella scorsa primavera. “Napoli è una città bellissima e inimitabile – continua il numero uno della Filmauro – ma ha un problema e cioè Maradona. Dal momento in cui se ne è andato, il tifoso è rimasto perennemente insoddisfatto. Io e la mia società stiamo facendo ottime cose e abbiamo formato top player del calibro di Lavezzi, Cavani, Higuain ed ora stiamo continuando a coltivare e a far crescere calciatori straordinari”. L'articolo De Laurentiis attacca Maradona: “È stato un male per Napoli” proviene da ... anteprima24

