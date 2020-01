Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il videogioco di Holly e Benji annunciato per PC, PS4 e Switch (Di martedì 21 gennaio 2020) Del tutto a sorpresa, Captain Tsubasa: Rise of New Champions è l'annuncio più significativo delle ultime ore per quanti si professano fan di Holly e Benji e dell'universo videoludico. Annuncio che arriva dal publisher giapponese Bandai Namco, intenzionato a portare le imprese dei giovani calciatori da manga/anime anche su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. La serie di culto, capace di abbracciare più generazioni, si farà allora esperienza poligonale per le maggiori piattaforme casalinghe, dopo aver graziato gli schermi touch dei dispositivi mobile iOS e Android. Come intuibile, e come potete ammirare più in basso nel trailer di annuncio, Captain Tsubasa: Rise of New Champions vanta un comparto grafico molto vicino a quello del tie-in animato grazie alla tecnica del cell-shading, proponendosi come un gioco di genere calcistico con impostazione arcade. Potremo utilizzare così, a ... optimaitalia

GameIndustry_IT : Captain Tsubasa: Rise of New Champions - Il nuovo titolo di Holly e Benji - Erioni_7783 : RT @letteraV: Boom!!! Finalmente Captain Tsubasa torna su console e PC. Sto impazzendo - OptiMagazine : #CaptainTsubasa - Rise of New Champions, il videogioco di #HollyeBenji annunciato per PC, PS4 e Switch… -