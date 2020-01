Canoo - Aperte le registrazioni per il minivan elettrico in abbonamento (Di martedì 21 gennaio 2020) La Canoo, società californiana con sede a Los Angeles, ha aperto le registrazioni per il van elettrico a sette posti che arriverà su strada nel 2021, e che non si potrà comprare: sarà offerto esclusivamente in abbonamento, per rendere più libero e economicamente accessibile il passaggio a una nuova formula di trasporto i cui capisaldi sono lelettrico e una nuova concezione di veicolo. Punta sul networking. La registrazione, senza costi né vincoli, permette di avviare un percorso con cui la Casa delineerà la lista dattesa per il suo pulmino: suggerendo il servizio a un amico o a un altro potenziale cliente, infatti, gli utenti loggati guadagneranno un posto in prima fila, o addirittura dei premi. Il gioco fa parte della strategia con cui la startup americana sta creando interesse intorno al proprio business, fuori dagli schemi classici dellautomotive. Interni living e pianale ... quattroruote

Canoo Aperte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Canoo Aperte