Zucchero operato d’urgenza: come sta il cantante? (Di lunedì 20 gennaio 2020) Grande paura per Zucchero, che è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale del Texas, dove si trova per ragioni di lavoro. Il noto interprete italiano è stato colto da lancinanti dolori all’addome poco dopo aver raggiunto la cittadina di Amarillo. La diagnosi è stata per fortuna più lieve del previsto, visto che si trattava di un attacco di appendicite. Il cantante è dunque stato sottoposto immediatamente a un intervento. Zucchero operato in Texas Tuttavia nella piccola disavventura, Zucchero ha anche ricevuto una sorta di sorpresa. Mentre infatti si trovava in sala operatoria ha sentito librarsi nell’aria niente meno che le note del suo brano “Senza una donna”! Dopo aver raggiunto la struttura ospedaliera e aver presentato il passaporto, l’artista è stato sottoposto alla trafila per la visita in pronto soccorso. Qui è stato registrato con il suo vero nome, Adelmo ... notizie

