Vino adulterato spacciato come Doc e biologico: 10 milioni di litri sequestrati in Salento (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il Nas leccese ha smantellato 3 presunte associazioni per delinquere che commerciavano un prodotto Vinoso a basso costo custodito in 89 silos repubblica

StraNotizie : Vino adulterato spacciato come Doc e biologico: 10 milioni di litri sequestrati in Salento - PugliaStream : ?Ghost Wine?, confiscati dai carabinieri 10 milioni di litri di vino adulterato - rep_bari : Vino adulterato spacciato come Doc e biologico: 10 milioni di litri sequestrati in Salento [aggiornamento delle 11:… -