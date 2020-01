Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 10:30 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Viabilità DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 10.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SULLA RESTANTE RETE STRADALE ED AUTOSTRADALE DELLA Regione. A Roma IL TRAFFICO NON PRESENTA AL MOMENTO CRITICITA’ CODE IN ENTRATA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA MENTRE SULLA PONTINA CODE ALTEZZA CASA LAZZARA PER LAVORI E PIU AVANTI RALLENTAMENTI ALTEZZA CASTEL RomaNO TUTTO IN DIREZIONE Roma UNO SGUARDO AI CANTIERI ATTIVI SUL TERRITORIO: QUESTA SERA DALLE ORE 22:00 AL VIA LA PRIMA FASE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DELLA CANNA NORD DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI , RESTERA’ CHIUSA AL TRANSITO PER CIRCA 30 GIORNI RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA Regione RESTANO ANCORA CHIUSE : LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 ... romadailynews

