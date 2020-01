Valentina Dallari, chi è fidanzata di Junior Cally/ 'La maschera mi metteva ansia' (Di lunedì 20 gennaio 2020) Valentina Dallari, chi è la fidanzata di Junior Cally? Ex tronista di Uomini e donne, ha conosciuto il rapper in un periodo in cui era... ilsussidiario

infoitcultura : Festival di Sanremo2020, Valentina Dallari è la fidanzata del rapper Junior Cally: “All’inizio… - Italia_Notizie : Festival di Sanremo2020, Valentina Dallari è la fidanzata del rapper Junior Cally: “All’inizio mi metteva un po’ an… - GPasqui : Valentina Dallari è la fidanzata del rapper Junior Cally: “All’inizio mi metteva un po’ ansia parlare con una perso… -