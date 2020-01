Roma, si apre una voragine vicino al Colosseo: evacuato palazzo di 4 piani (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma, voragine vicino al Colosseo: evacuato palazzo di 4 piani Una grande voragine si è aperta a Roma nei pressi del Colosseo. Più precisamente, in via Marco Aurelio. Per un cedimento della strada un edificio di quattro piani con venti appartamenti è stato evacuato. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. A quanto riferito dai pompieri, in via precauzionale sono state evacuate alcune famiglie. La voragine è stata scoperta dai vigili del Fuoco dopo aver ricevuto alcune telefonate che denunciavano un forte odore di gas nella zona. Una volta arrivati sul posto, la sorpresa: una buona porzione dell’asfalto è ceduta, rischiando di compromettere la stabilità dell’edificio che affaccia proprio su quella via, nei pressi del civico 18b. A quanto reso noto dalla polizia locale, sono 22 al momento le persone evacuate. Dalle prime verifiche dei vigili del fuoco, anche due attività commerciali ... tpi

Corriere : Si apre grande buca al Colosseo: evacuati sessanta residenti - Agenzia_Ansa : Si apre voragine, evacuato palazzo vicino al Colosseo #Roma #ANSA - MediasetTgcom24 : Roma, si apre voragine vicino al Colosseo: evacuato un palazzo #colosseo -