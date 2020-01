Roma, partorisce in casa e uccide di botte la figlia neonata: arrestata (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma, partorisce in casa e uccide di botte la neonata: arrestata la donna che ha precisamente 29 anni e che è di origini svedesi. Orrore ad Acilia, frazione alle porte di Roma, dove una donna avrebbe partorito in casa e successivamente ucciso di botte una neonata. Il tragico episodio – secondo quanto riferito dall’edizione online … L'articolo Roma, partorisce in casa e uccide di botte la figlia neonata: arrestata proviene da www.inews24.it. inews24

