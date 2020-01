Revoca finanziamento, Tar: il comune di Pertosa vince contro la Regione (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPertosa (Sa) – Il Tribunale di Roma ha sospeso l’ordinanza di ingiunzione per la Revoca parziale del finanziamento della Regione Campania nei confronti del comune di Pertosa. Il Tribunale di Roma ha infatti accolto il ricorso presentato dal comune di Pertosa, difeso dall’avvocato Nicola Senatore, sospendendo l’ordinanza ingiunzione emessa dall’Agenzia per l’Erogazione in Agricoltura (AGEA) avente ad oggetto la restituzione di una parte del finanziamento, erogato dalla Regione Campania, per la riqualificazione delle facciate delle abitazioni del piccolo borgo campano. La richiesta di Palazzo Santa Lucia scattava dopo aver accertato la differenza nelle voci complessive di spesa, tra quanto rendicontato e quanto accertato, ma l’amministrazione comunale di Pertosa, attraverso specifici dati tecnici, accertava che l’importo dei lavori realmente ... anteprima24

