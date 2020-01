Repubblica: Gattuso alla squadra, “Se avete qualche problema con me, ditelo” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sabato sera, nello spogliatoio del San Paolo, Gattuso e la squadra hanno avuto un confronto a caldo. Hanno provato a sviscerare i motivi della crisi del Napoli. Lo scrive Repubblica Napoli. Il tecnico ha provato a far venire fuori quello che non va. «Guardiamoci negli occhi e cerchiamo di risolvere il problema». E non ha esitato a mettersi in discussione. «Se avete qualche problema con me, ditelo…». Ma la squadra ha chiarito che non è Gattuso il problema. Scrive il quotidiano: “Il gruppo ha negato con forza qualsiasi contrasto con l’allenatore, ma la famosa scintilla tarda ad arrivare”. L'articolo Repubblica: Gattuso alla squadra, “Se avete qualche problema con me, ditelo” ilNapolista. ilnapolista

