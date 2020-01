Mahmood a Sanremo 2020: Amadeus ha pronto un ruolo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Mahmood al Festival di Sanremo 2020: la possibilità esiste, come conferma Amadeus Forse, per il rotto della cuffia, Mahmood parteciperà al Festival di Sanremo 2020. Finora tenuto fuori, il vincitore della passata edizione potrebbe alla fine calcare il prestigioso teatro Ariston, favorito da contingenze esterne. È lo scenario che si profila dopo quanto annunciato a Il Fatto Quotidiano da Amadeus, presentatore e direttore artistico di quest’anno. Interpellato dal giornalista Andrea Conti, il ravennate ha confermato la possibilità circolata nelle scorse ore. Stando alle dichiarazioni rilasciate, il rapper Salmo, dato per sicuro ospite nella prima puntata del festival nazionalpopolare, rischia di saltare l’appuntamento. Ed è qui che entra in causa il marocchino, rivelazione del 2019. Chiusa una porta, si apre un portone Amadeus ha preferito evitare di scoprirsi (altrimenti quale Festival ... kontrokultura

