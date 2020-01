Le deputate contro Amadeus: "Si scusi, modello diseducativo" - (Di lunedì 20 gennaio 2020) Laura Rio Speriamo almeno che tutto questo porti i prossimi organizzatori o presentatori del Festival a riflettere prima di compiere determinate scelte. Le accuse contro questa edizione stanno diventando una valanga inarrestabile. Dopo le infelici parole di Amadeus sulle sue co-conduttrici e la rivolta contro il rapper Junior Cally, non c'è più uno spiraglio di leggerezza e un'attenzione alla musica in questa kermesse. Sul fronte delle affermazioni «sessiste» fatte da Amadeus durante la conferenza stampa di martedì dove ha sottolineato troppe volte la bellezza delle «sue» dieci donne e ha elogiato Francesca Sofia Novello per «sapere stare un passo indietro al suo uomo», è addirittura partita una petizione da parte delle deputate dell'Intergruppo per i diritti e le pari opportunità. Le parlamentari chiedono che Amadeus (che in questi giorni ha cercato di spiegare le sue ... ilgiornale

DamianoFronter2 : @Corriere Serviva Amadeus a far capire che in tv ci sono disparitá, domani le 28 deputate le voglio contro tutti i programmi tv - TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: Junior Cally diventa un caso, Foa: 'Eticamente inaccettabile'. Proteste per il rapper a Sanremo. Il presidente Rai con… - enzodaversa95 : Sanremo, deputate contro Junior Cally: 'Frasi sessiste'. Lui: 'Polemica politica'. E cita testi delle scorse edizio… -