La seconda stagione di The Witcher di Netflix includerà personaggi LGBTQ (Di lunedì 20 gennaio 2020) Lo show di successo di Netflix, The Witcher, ha un cast di personaggi ampio e impressionante, molti dei quali sono interpretati in modo superbo da attori e attrici di talento. Ora, apprendiamo che l'attesa seconda stagione dello spettacolo includerà anche personaggi LGBTQ.In passato, la showrunner Lauren Hissrich ha affermato che la rappresentazione è importante per lei e il suo team e che questo non cambierà con le stagioni future. Durante un recente AMA su Reddit, alla Hissrich è stato chiesto se ci sarà una rappresentazione LGBTQ nella stagione 2. Rispondendo a questo, Hissrich non solo ha confermato che lo show si assicurerà di avere una rappresentazione LGBTQ, ma ha anche notato che uno degli aspetti preferiti dei libri, su cui si basa la serie TV, è la "sovversione": "una delle mie cose preferite dei libri è che sovvertono molte cose. Sì, la rappresenteremo", ha detto la ... eurogamer

NetflixIT : È arrivato il momento di parlarne senza precauzioni. La seconda stagione di #SexEducation è ora disponibile. - Eurosport_IT : GRANDE FEDEEEEEEE, COMBINATA VINCENTE! ?????? 12a vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la seconda in questa stagi… - Raiofficialnews : Ottimo esordio per la nuova stagione di #Presadiretta, che registra il suo record degli ultimi tre anni. Oltre 6mil… -