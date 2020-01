GF Vip, Wanda Nara con un look da sirena: cosa ne pensa il web (Di martedì 21 gennaio 2020) Non è certo passato inosservato il look che l’opinionista Wanda Nara ha scelto per la quina puntata del GF Vip. A sottolineare la sua bellezza si è messo anche Alfonso Signorini, che l’ha fatta alzare in piedi per farla ammirare a tutto il pubblico in studio e a casa. look di Wanda Nara al GF Vip L’abito scelto dalla moglie di Mauro Icardi ha messo in mostra il suo corpo in tutto il suo splendore. SI è trattato di un body nero particolarmente scollato e aderente tutto ricoperto da una rete che si allunga fino alle caviglie. Un vestito per cui lei stessa si è definita “una sirena rimasta impigliata in una rete” e che ha suscitato anche l’approvazione del conduttore, il quale ha voluto svelare tutti i dettagli facendola alzare in piedi. Scontato il visibilio del pubblico nel vederla ma anche quello di Pupo, che si è unito al commento del look della ... notizie

_FeeLuchessa : Ma ci pensate se Wanda Nara fa come molti vip e si autocerca qui su twitter per vedere cosa diciamo di lei ma non t… - IsaeChia : ‘#GfVip4’, #IvanaIcardi ancora contro #WandaNara: “Sei sfacciata e senza ritegno!”. Ma poi le lancia un accorato ap… - RAGAZZO_COMUNE : AL GF VIP AVREI GODUTO SIMONA VENTURA E SIGNORINI COME OPINIONISTA. PUPO E WANDA NARA SONO INCAPACI IN QUEL RUOLO. #GFVIP -