GAZZETTA – “Cr fa 7 e ciao. Inter, serve Eriksen” (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Cr fa 7 e ciao. Inter, serve Eriksen” è il titolo principale in prima pagina sull’edizione odierna de La GAZZETTA dello Sport. La rosea nel dettaglio quanto accaduto nell’ultimo turno di campionato. Il portoghese va in goal per la settima gara di fila, ma è ancora distante da Ciro Immobile che può scrivere un nuovo record nella classifica dei marcatori. Il bomber laziale vuole superare i 36 goal di Gonzalo Higuain della stagione 2015/2016. L’Inter, invece, si ferma a Lecce e aspetta il danese Christian Eriksen, il Milan si rialza grazie alla doppietta di Ante Rebic. Si parla anche di Liverpool, che schianta nel risultato il Manchester United e crea un solco di 16 punti con la seconda in campionato. E pensare che i “reds” sono stati sconfitti solo dal Napoli in questa stagione, se si esclude l’Aston Villa che in EFL Cup ha dovuto ... calciomercato.napoli

