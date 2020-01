‘Che zin*e atomiche…’: Barbara D’Urso esce di seno, polemiche e complimenti sul web [FOTO] (Di lunedì 20 gennaio 2020) Barbara D’Urso di nuovo impegnata su tre fronti in tv Nel bene e nel male si parla sempre di Barbara D’Urso. Quest’ultima, infatti è considerata la stakanovista della televisione italiana. Ma non solo per dire, parlano i fatti, tre trasmissioni al’attivo: Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso. Ma Carmelita è un fiume in pena anche sui suoi canali social dove è seguita da milioni di follower. In particolare Instagram dove condivide clip e FOTO attuali e amarcord. E a proposito di questo, di recente Lady Cologno ha avuto la stessa iniziativa della collega Federica Panicucci. Infatti tutte due professioniste Mediaset hanno postato uno scatto di diversi anni fa. Lady Cologno all’80esimo compleanno di Iva Zanicchi Barbara D’Urso ha trascorso un sabato particolarmente movimentato. A testimoniarlo sono le numerose Stories che lei ... kontrokultura

KontroKulturaa : 'Che zin*e atomiche...': Barbara D'Urso esce di seno, polemiche e complimenti sul web [FOTO] - - EmmaRosette1 : RT @Paesedellanima: Di Zin ga ret ti mi piace Crozza. Ma li vanno a cercare con il lanternino ? Ci mancava Santori Sardina leader e tutti… - Paesedellanima : Di Zin ga ret ti mi piace Crozza. Ma li vanno a cercare con il lanternino ? Ci mancava Santori Sardina leader e t… -