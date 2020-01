Caso Gregoretti: la Lega vota a favore del processo a Salvini (Di lunedì 20 gennaio 2020) Svolta inattesa nel Caso Gregoretti: la Lega vota a favore del processo a Matteo Salvini, la ricostruzione dell’accaduto e le accuse. C’è un colpo di scena nel Caso della nave Gregoretti: oggi si riuniva la Giunta per le autorizzazioni del Senato e nonostante l’assenza della maggioranza, è prevalso il no. Leggi anche –> Caso Gregoretti, … L'articolo Caso Gregoretti: la Lega vota a favore del processo a Salvini è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

agorarai : Caso #Gregoretti 'la maggior parte degli italiani, anche chi non vota Lega, è d'accordo con Salvini su immigrazione… - AlessiaMorani : Anche per il caso Diciotti #Salvini fece lo spaccone dicendo “processatemi” e poi cambio’ idea perché alla fine la… - you_trend : ?? #BREAKING Caso Gregoretti, la maggioranza diserta il voto su Salvini in Giunta -