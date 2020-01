Carlo Conti al posto di Milly Carlucci in prima serata su Rai1: cosa farà (Di lunedì 20 gennaio 2020) Carlo Conti nel venerdì sera di Rai1 dopo Il cantante mascherato di Milly Carlucci con Pieraccioni e Panariello Mancano ancora due puntate de Il cantante mascherato di Milly Carlucci, ma si sa già cosa andrà in onda su Rai1 quando lo show sarà finito. Escludendo venerdì 7 febbraio, giorno in cui andrà in onda la semifinale del Festival di Sanremo, apprendiamo da Blogo che dal venerdì successivo, dunque dal 14, a fare gli onori di casa nei venerdì sera sulla prima rete sarà Carlo Conti. Il conduttore di Tale e Quale Show la sera di San Valentino sarà infatti in video con “il tour”, spettacolo teatrale del quale è protagonista assieme ai colleghi toscani e amici di sempre, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Le riprese dello spettacolo che il pubblico della prima rete potrà vedere la sera del 14 febbraio prossimo, verranno effettuate il 24 e 25 gennaio presso il Teatro ... lanostratv

fabiofiumeNa : Tre anni fa ai preascolti del Festival di Sanremo per All Music Italia con Carlo Conti (Official Page) - bannataagain : Omg come sono tranchant questi radicali d’ogni dove! Più ci penso e più ritengo che Amadeus sia inesperto. Non cert… - AndreeTrama : RT @Cicero87: In dieci minuti di intervista: — procura di Milano — finanza — la RAI — Milly Carlucci — il mobbing. — studi legali. — Carlo… -