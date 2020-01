Brembo - Meno plastica e attenzione alla differenziata: Bombassei vara la svolta green (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dopo aver aderito a diversi obiettivi di sviluppo sostenibile proposti dallOnu, la Brembo ha deciso di adottare pratiche più green anche nelle proprie strutture. La prima iniziativa dell'azienda specializzata nella produzione di impianti frenanti per veicoli, guidata da Alberto Bombassei, parte dalla sede di Stezzano (Bergamo) ed è orientata alla riduzione delluso della plastica usa e getta, nonché al miglioramento dellefficienza della raccolta differenziata.Il progetto. Per limitare il consumo di plastica, allinterno della sede sono stati installati dei distributori di acqua microfiltrata, accompagnati dalla distribuzione ai dipendenti di termos personalizzati. Altri prodotti monouso affini, come bicchierini e palette, sono stati sostituiti, quando possibile, con materiali alternativi biodegradabili. Al contempo, le aree di smistamento dei rifiuti sono state ristudiate per rendere più ... quattroruote

