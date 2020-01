Auto in fiamme al Casilino, indagini per dolo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma – Non ha precedenti e ha raccontato alla Polizia di non aver mai subito minacce il proprietario dell’Auto distrutta dalle fiamme ieri, poco prima delle 8, in via Marco Calidio, nella zona di Torre Spaccata, al Casilino di Roma. Distrutta dal rogo un’Auto Fiat Punto, accanto alla quale la Polizia ha rinvenuto una tanica di benzina. A indagare sulla pista dell’incendio doloso sono gli agenti del commissariato Casilino e la Scientifica. L'articolo Auto in fiamme al Casilino, indagini per dolo proviene da RomaDailyNews. romadailynews

