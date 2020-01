Ashley (Di lunedì 20 gennaio 2020) L’istinto materno è qualcosa di straordinario, la forma di amore più profonda e vera che esiste. Questa è la storia di Ashley una bellissima cagnolina la quale, dopo il crollo di una casa in India, si era accorta che i suoi cuccioli erano rimasti intrappolati tra le macerie e sembrava non ci fossero più speranze per loro. I poveri cuccioli piangevano molto, era tanto tempo che si trovavano lì senza né mangiare né bere allora la mamma in preda al panico decise di fare qualcosa. Andò per strada e abbaiò per molto tempo, voleva attirare l’attenzione su di lei. Un volontario che passava da quelle parti si rese conto della cagnolina e decise di avvicinarsi a lei. Una volta che si avvicinò la cagnolina se ne andò facendosi seguire dal volontario. Lo portò nel luogo dove i cuccioli erano ... bigodino

