Yemen, 70 militari uccisi in un attacco missilistico (Di domenica 19 gennaio 2020) Yemen, 70 soldati pro-governativi uccisi in un attacco contro una moschea Accade nella provincia centrale di Marib, Yemen. Almeno 70 i soldati pro-governativi uccisi in un attacco missilistico dei ribelli Houti, contro una moschea. A riferirlo le fonti mediche e militari. Il presidente Yemenita, Abd Rabbo Mansour Hadi, ha accusato gli Houti e ha condannato l’attacco definendolo “codardo e terroristico”, come riportato dall’agenzia Saba. A inizio gennaio, gli Houthi avevano lanciato un missile balistico contro una base militare Yemenita: durante quell’attacco, sono stati uccisi 10 soldati. “Per il mio compleanno? Vorrei che finisse la guerra”: l’appello di Hamza, 9 anni, bambino Yemenita La foto shock dei bambini a scuola nell’edificio distrutto dalla guerra, Yemen Leggi la notizia su tpi

