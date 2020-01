Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2020 ore 16 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2020 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2020 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SUL RACCORDO ANULARE SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA IN CARREGGIATA INTERNA A CURA DI ANAS; GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA NOTTURNA TRA LE 21 E LE 6 DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2020 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2020 ORE 13.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA E PROPRIO SULL’APPIA CI SONO RALLENTAMENTI ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO LAZIALE E VELLETRI OGGI 19 GENNAIO A Roma E’ LA PRIMA DOMENICA ECOLOGICA STOP IN FASCIA VERDE PER TUTTI I DIESEL E I BENZINA NELLA FASCIA ORARIA 16.30 – ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2020 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2020 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO E’ REGOLARE UNICA SEGNALazioNE SULL’APPIA DOVE CI SONO RALLENTAMENTI ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO LAZIALE E VELLETRI OGGI 19 GENNAIO A Roma E’ LA PRIMA DOMENICA ECOLOGICA STOP IN FASCIA VERDE PER TUTTI I DIESEL E I ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2020 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2020 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE SULLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI E REGOLARE RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA Regione RESTANO ANCORA CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA, LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE, LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2020 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2020 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE SULLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI E REGOLARE RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA Regione RESTANO ANCORA CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA, LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE, LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2020 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2020 ORE 9.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE SULLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI E REGOLARE RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA Regione RESTANO ANCORA CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA, LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE, LA PROVINCIALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2020 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2020 ORE 8.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE SULLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI E REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE L’INCIDENTE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’A24 Roma-TERAMO E’ STATO RIMOSSO RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA Regione RESTANO ANCORA CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000, CI TROVIAMO NEI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2020 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2020 ORE 7.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE SULLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI E REGOLARE UNICA SEGNALazioNE SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’A24 Roma-TERAMO RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA Regione RESTANO ANCORA CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA E VIA APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO A TAGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DA CASTEL DI DECIMA A SPINACETO IN DIREZIONE EUR SU VIA APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA A24 Roma TERAMO A VIA APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI DA VIA APPIA A VIA CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO A TAGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA NEI DUE SENSI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE E REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione TUTTAVIA SEGNALIAMO CODE PER INCIDENTE SULLA SP18A VIA TRAVERSA DEL GRILLO NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI CODE A TRATTI SULLA CASILINA DA GIARDINETTI E FINOCCHIO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINGOLO DI TORBELLA MONACA IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA Roma FIUMICINO CODE PER INCIDENTE DALLA COLOMBO AL VIADOTTO DELLA IN DIREZIONE FIUMICINO CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA CAMPAGNANO E CESANO DIREZIONE Roma PRESSO LO STADIO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE ALTEZZA SVINCOLO PER RACCORDO ANULARE E Più AVANTI CODE DA PORTONACCIO A TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA Roma FIUMICINO CODE PER INCIDENTE DALLA COLOMBO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E Più AVANTI CODE PER INCIDENTE ALTEZZA BIVIO PER LA Roma CIVITAVECCHIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 13.20 MANUELA CIAMPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio AL MOMENTO LA VIABILITA’ E’ ABBASTANZA REGOLARE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL Lazio TRASPORTO PUBBLICO: PER LAVORI DI REVISIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI, SULLA METRO A È CHIUSA CORNELIA. ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA MA13, CHE COLLEGA LA STAZIONE DI CORNELIA CON VALLE AURELIA. PER LA CHIUSURA DI ...